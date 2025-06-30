Прогріє до +35: які міста України накриє літня спека й коли саме (карта)

Цього тижня погода в Україні очікується тепліша, ніж минулого. Температура повітря у деяких містах на початку липня може досягати позначки +35 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані , опубліковані Українським гідрометеорологічним центром.

У Києві очікується при цьому:

Тим часом температура повітря у певних містах може прогрітись до спекотних +35 градусів:

У Києві та в Умані очікується тим часом близько 28-30 градусів тепла.

Впродовж четверга, 3 липня, по-справжньому літня погода "накриє" більшість областей України. Температура повітря може перетнути позначку в +30 градусів за Цельсієм у різних містах:

Де може бути найтепліше впродовж 2 липня (карта: meteo.gov.ua)

Денна температура повітря там може піднятись вже до +31°C:

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-східній частині країни місцями можуть бути пориви 15-20 м/с.

Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж вівторка, 1 липня, погода в Україні очікується хмарною, з проясненнями. Опади (невеликий короткочасний дощ) ймовірні місцями лише на північному сході.

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

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