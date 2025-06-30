Прогріє до +35: які міста України накриє літня спека й коли саме (карта)
Цього тижня погода в Україні очікується тепліша, ніж минулого. Температура повітря у деяких містах на початку липня може досягати позначки +35 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані, опубліковані Українським гідрометеорологічним центром.
Прогноз погоди на перший день липня
Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж вівторка, 1 липня, погода в Україні очікується хмарною, з проясненнями. Опади (невеликий короткочасний дощ) ймовірні місцями лише на північному сході.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-східній частині країни місцями можуть бути пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі - 10-15°C (у південній частині - до 18°C, у Карпатах - 5-10°C);
- вдень 18-23°C (на півдні країни та Закарпатті - до 27°C, у Карпатах - 14-19°C).
Прогноз УкрГМЦ на 1 липня у Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де в Україні буде найтепліше 2 липня
Впродовж середи, 2 липня, найтеплішою в Україні може стати Закарпатська область.
Прогноз погоди на 2 липня (карта: meteo.gov.ua)
Денна температура повітря там може піднятись вже до +31°C:
- у місті Ужгород;
- у селищі Великий Березний;
- у селі Нижні Ворота;
- у місті Берегове;
- у місті Хуст.
Де може бути найтепліше впродовж 2 липня (карта: meteo.gov.ua)
В яких містах може бути спекотно 3 липня
Впродовж четверга, 3 липня, по-справжньому літня погода "накриє" більшість областей України. Температура повітря може перетнути позначку в +30 градусів за Цельсієм у різних містах:
- в Ужгороді - 31-33°C;
- в Івано-Франківську, у Чернівцях, у Львові, у Луцьку, у Тернополі, у Вінниці - 30-32°C;
- у Рівному, у Хмельницькому, у Житомирі, у Чернігові, у Миколаєві, у Херсоні, у Кропивницькому - 29-31°C.
У Києві та в Умані очікується тим часом близько 28-30 градусів тепла.
Прогноз погоди на 3 липня (карта: meteo.gov.ua)
В яких містах 4 липня чекати до +35 градусів тепла
Наприкінці поточного робочого тижня - впродовж п'ятниці, 4 липня - у деяких західних і північних областях ймовірний місцями короткочасний невеликий дощ.
Тим часом температура повітря у певних містах може прогрітись до спекотних +35 градусів:
- в Ужгороді;
- в Береговому;
- у Хусті;
- у Коломиї;
- у Первомайську;
- у Запоріжжі;
- у Кривому Розі;
- в Одесі;
- в Чорноморську;
- у Миколаєві;
- у Херсоні;
- у Сімферополі.
У Києві очікується при цьому:
- вночі - 18-20°C;
- вдень - від 31 до 33 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на 4 липня (карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.
Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику липня в Україні в цілому та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.