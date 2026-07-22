У Польщі жінка напала на українських підлітків, її судитимуть
18 липня 26-річна жінка застосувала насильство щодо двох тринадцятирічних українських підлітків. Інцидент стався у Легніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTF24.
Жінка у Польщі напала на підлітків з України
Нападницю арештували, їй загрожує до 7,5 років позбавлення волі за насильство та порушення фізичної недоторканності підлітків. Також жінці заборонено наближатися до жертв чи дитячого майданчика на вулиці Поларна у Легниці.
Про події повідомила у Facebook мати двох українських дівчаток. Її діти грали з іншими біля басейну. До них підійшла невідома жінка та вказала, що вони розмовляють українською мовою в Польщі, пише видання.
Жінка ще кілька разів чіплялася до українських дітей. А пізніше ударила одну з доньок. Вона також, як стверджується, сказала їм, що зробила це через те, що вони з України.
Поліція завела справу
26-річній жінці висунуто звинувачення, вона перебуває під наглядом поліції.
Головний інспектор Ягода Екіерт з управління поліції Легниці оголосила 22 липня, що правоохоронці з'ясовують точний перебіг подій.
Польські поліцейські:
- отримали записи,
- встановили особи свідків,
- зібрали докази.
Звинувачення включають заподіяння шкоди функціям організму або погіршення здоров'я, яке триває не більше 7 днів.
Прокурор також звинуватив її:
- в примусі іншої особи через насильство або незаконних загрозах до вчинення,
- терпіння особою певної дії через її хуліганський характер.
У Польщі зростають злочини на ґрунті ненависті
14 липня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек повідомив про зростання числа злочинів на ґрунті ненависті.
У період з 2024 по 2025 рік їхня кількість збільшилася більш ніж на 30 відсотків - з 760 у 2024 році до 1200 у 2025 році.
Зростання антиукраїнських настроїв наголошується в доповіді "Ми не вдома: українські мігранти та біженці про стосунки з поляками". Вона була опублікована наприкінці червня та підготовлена дослідником міграції доктором Оленою Бабаковою та соціологом доктором Пшемиславом Садурою.
Нагадаємо, що у Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного українця лише через те, що той розмовляв рідною мовою. Справу вже розслідує прокуратура.
У Польщі зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України. Лише за пів року кількість таких випадків зросла на понад 30%.