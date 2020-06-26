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Во время второй волны коронавируса могут умереть миллионы людей, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     26.06.2020 - 20:37
Во время второй волны коронавируса могут умереть миллионы людей, - ВОЗ
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В ВОЗ напомнили, что точно так же происходила эпидемия "испанки"

Миллионы жителей планеты могут умереть, если мир столкнется со второй волной коронавируса. Нынешняя пандемия очень похожа на эпидемию испанского гриппа.

Об этом сообщает BBC.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра сравнил SARS-CoV-2 с "испанкой", которая в начале 20-го века убила более 50 миллионов человек.

"Испанский грипп вел себя точно так же. Он пошел на спад летом и ожесточенно возобновился в сентябре и октябре, приводя к 50 миллионам смертей во время второй волны", - заявил доктор Герра.

По его словам, пандемия ведет себя так, как и предполагали в ВОЗ.

В конце мая-начале лета многие страны начали ослаблять карантинные ограничения, в итоге за последние две недели новые вспышки коронавируса произошли в 30 странах Европейского региона.

Вернулась к жесткому карантину победившая коронавирус Черногория: за несколько недель там заразились 100 человек, что является третью от общего числа больных.

Максимальное число новых случаев зафиксировали сегодня и в Украине.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Коронавирус
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