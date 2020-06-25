Новые вспышки коронавируса произошли в 30 странах ЕС

Фото: Ханс Клюге (flickr.com who europe)

Эпидемия коронавируса возобновилась в 11 странах

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в Европейском регионе. За последние недели вспышки коронавируса произошли в 30 странах Европы.

Об этом сообщает BBC.

По словам директора регионального бюро ВОЗ в Европе Ханса Клюге, в 11 странах, включая Украину, ускоренная передача вируса привела к "значительному возрождению" эпидемии.

"В 30 странах Европы за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача привела к очень значительному возрождению, которое, если его не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань", - заявил Клюге.

Такими странами ВОЗ считает Армению, Швецию, Молдову, Северную Македонию, Азербайджан, Казахстан, Албанию, Боснию и Герцеговину, Кыргызстан, Косово и Украину.

По мнению Клюге, Польша, Германия, Испания и Израиль быстро отреагировали на вспышки коронавируса и взяли ситуацию под контроль.

В то же время, ВОЗ прогнозирует спад заболеваемости в большинстве озвученных стран до конца лета.

"Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует среди людей, и пока что нет никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины", - резюмировал Клюге.

Напомним, вчера вспышку коронавируса зафиксировали на немецком мясокомбинате, там заразились более 1700 работников.

Вспышки инфекции регулярно происходят и в Украине, в частности, в образовательных заведениях, а также ресторанах и супермаркетах.

Сегодня в Украине зафиксировали очередной суточный антирекорд выявленных случаев коронавируса: заразились почти 1000 человек.

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Автор: Роман Калиниченко