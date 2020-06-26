В Украине за сутки 1 109 случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Общее число зараженных составляет 41 117 человек

По состоянию на утро 26 июня в Украине фиксируют новый антирекорд, который составляет 1 109 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

В настоящее время общее количество зараженных составляет 41 117 человек.

Кроме того, за вчера от коронавируса умерли еще 19 человек, а всего выявлено 1086 смертельных случаев.

Отметим, что в Украине впервые число новых случаев COVID-19 превысило тысячу. Хотя до этого в стране также фиксировали ряд антирекордов.

Например, вчера сообщали об антирекорде, который на 115 случаев был меньше сегодняшнего.

Новым антилидером по числу инфицированным стала Львовская область. После нее Киев, Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то получим пик заболевания прямо посреди лета.

Вместе с тем, президент утвердил лечение COVID-19 экспериментальными препаратами.

Ранее в Минздраве сообщили, что большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна