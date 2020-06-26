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Під час другої хвилі коронавірусу можуть померти мільйони людей, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 20:37
Під час другої хвилі коронавірусу можуть померти мільйони людей, - ВООЗ
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

У ВООЗ нагадали, що точно так само відбувалася епідемія "іспанки"

Мільйони жителів планети можуть померти, якщо світ зіткнеться з другою хвилею коронавірусу. Нинішня пандемія дуже схожа на епідемію іспанського грипу.

Про це повідомляє BBC.

Помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Раньєрі Герра порівняв SARS-CoV-2 з "іспанкою", яка на початку 20-го століття вбила понад 50 мільйонів осіб.

"Іспанський грип вів себе точно так само. Він пішов на спад влітку і з новою силою відновився у вересні та жовтні, призвівши до 50 мільйонів смертей під час другої хвилі", - заявив доктор Герра.

За його словами, пандемія веде себе так, як і припускали у ВООЗ.

Наприкінці травня-початку літа багато країн почали послаблювати карантинні обмеження, в результаті за останні два тижні нові спалахи коронавірусу відбулися в 30 країнах Європейського регіону.

Повернулася до жорсткого карантину Чорногорія, яка раніше перемогла коронавірус: за кілька тижнів там заразилися 100 осіб, що є третиною від загального числа хворих.

Максимальне число нових випадків зафіксували сьогодні й в Україні.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Коронавірус
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