Во время визита в Украину Меркель может поднять вопрос политического давления на Кличко, - нардеп

По информации Николаенко, массовые обыски в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях столицы, которые продолжаются с мая, а также разговоры о намерениях президентской власти, вопреки закону, разделить должности городского головы и председателя КГГА воспринимаются за границей как политическое преследование.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны. Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, не рассматривается как чисто экономическая обстоятельство, а может трактоваться - если не будет прекращено - как политическое преследование", - сказал он.

Также Николаенко сообщил, что канцлер Германии планирует обсудить такие вопросы, как компенсация Украине за "Северный поток-2" и имплементация "формулы Штайнмайера".

"Симптоматично то, что Меркель приезжает за день до Крымской платформы. Это сигнал того, что они не видят решения пока даже близко в вопросах Крыма и не хотят брать на себя ответственность на уровне канцлера... Она фактически едет договориться о сумме "откупных". Сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с "Северным потоком-2", - рассказал Николаенко.

Что касается имплементации "формулы Штайнмайера", народный депутат отметил, что это не главный вопрос переговоров. В Германии понимают, что поставить точку в этом вопросе не получится.