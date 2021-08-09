Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев. Она проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник

Отметим, это может быть тема "Северного потока-2", который, как прогнозируют в России, достроят через несколько недель.

По словам собеседника, главной будет встреча Зеленского и Меркель. Однако, темы переговоров пока неизвестны.

Напомним, издание Bloomberg писало, что "Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ.

Отметим, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.