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Участие Меркель в Крымской платформе пока под вопросом, - ОП

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Киев, Среда 11 августа 2021 16:49
Участие Меркель в Крымской платформе пока под вопросом, - ОП Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите Крымской платформы пока под вопросом. График и программа визита главы немецкого правительства в Украину полностью еще не согласованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"График и программа визита (в Украину - ред.) Меркель пока окончательно не согласованы. Мы ее приглашаем посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет станет известно в ближайшее время", - сказал Никифоров.

Напомним, учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".

Отметим, по состоянию на 11 августа, участие в саммите подтвердили 38 стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

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Германия Ангела Меркель Офис президента Крымская платформа
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