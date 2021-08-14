Під час візиту в Україну Меркель може порушити питання політичного тиску на Кличка, - нардеп

За інформацією Ніколаєнка, масові обшуки у підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах столиці, які тривають з травня, а також розмови про наміри президентської влади, всупереч закону, розділити посади міського голови та голови КМДА сприймаються за кордоном як політичне переслідування.

"Однозначно знаю, що німецька сторона буде порушувати питання Кличка. І це неприємний сюрприз буде для української сторони. Буде сигнал, що те, що відбувається з Кличком і з його командою, не розглядається як чисто економічна обставина, а може трактуватися - якщо не буде припинене - як політичне переслідування", - сказав він.

Також Ніколаєнко повідомив, що канцлер Німеччини планує обговорити такі питання, як компенсація Україні за "Північний потік-2" та імплементація "формули Штайнмаєра".

"Симптоматично те, що Меркель приїжджає за день до Кримської платформи. Це сигнал того, що вони не бачать рішення поки що навіть близько у питаннях Криму і не хочуть брати на себе відповідальність на рівні канцлера… Вона фактично їде домовитися про суму "відкупних". Скільки задовольнить Україну за те, що ми погодимося з "Північним потоком-2", - розповів Ніколаєнко.

Щодо імплементації "формули Штайнмаєра", народний депутат зазначив, що це не головне питання перемовин. В Німеччині розуміють, що поставити крапку в цьому питанні не вийде.