Время для санкций против РФ. Украина хочет, чтобы партнеры опубликовали список жестких мер
В Украине просят партнеров опубликовать список санкций в отношении России на фоне угрозы вторжения. Сама публикация будет уже способом сдерживания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, своими агрессивными действиями, на основании утверждений многих лидеров цивилизованных стран, что нападение почти неизбежено, в Украине считают, что пришло время включать режим санкций.
"Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание псевдореспублик - это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля - это угроза. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот перечень, хотя бы его часть", - заявил министр обороны.
Напомним, в Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину.
Отметим, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией вокруг Украины.