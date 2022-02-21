ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Время для санкций против РФ. Украина хочет, чтобы партнеры опубликовали список жестких мер

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 10:52
Время для санкций против РФ. Украина хочет, чтобы партнеры опубликовали список жестких мер Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине просят партнеров опубликовать список санкций в отношении России на фоне угрозы вторжения. Сама публикация будет уже способом сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, своими агрессивными действиями, на основании утверждений многих лидеров цивилизованных стран, что нападение почти неизбежено, в Украине считают, что пришло время включать режим санкций.

"Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание псевдореспублик - это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля - это угроза. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот перечень, хотя бы его часть", - заявил министр обороны.

Напомним, в Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину.

Отметим, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Санкции Алексей Резников
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц