В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину

США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Причину такой позиции объяснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

По его словам, администрация Байдена пока не склонна вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции, - ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", - сказал Кибри.

Кирби также сказал, что западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", - сказал он.