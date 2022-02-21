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В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 06:34
В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину Фото: Джон Кибри, официальный представитель Пентагона (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Причину такой позиции объяснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, администрация Байдена пока не склонна вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции, - ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", - сказал Кибри.

Кирби также сказал, что западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", - сказал он.

Он добавил, что дипломатические усилия США и их союзников по НАТО по сдерживанию Путина гарантируют, что он не сможет винить Запад в безразличии, если вторгнется в Украину. Он отметил, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.

Напомним, что президент США согласился встретиться с Путиным, чтоб поговорить об Украине. Однако такая встреча возможна, если не будет вторжения.

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