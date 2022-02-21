ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Час для санкцій проти РФ. Україна хоче, щоб партнери опублікували список жорстких заходів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 лютого 2022 10:52
Час для санкцій проти РФ. Україна хоче, щоб партнери опублікували список жорстких заходів Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні просять партнерів опублікувати список санкцій щодо Росії на тлі загрози вторгнення. Сама публікація буде вже способом стримання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, своїми агресивними діями, на підставі тверджень багатьох лідерів цивілізованих країн, що напад майже неминучий, в Україні вважають, що настав час включати режим санкцій.

"Навіть факт, умовно кажучи, підписання згоди на визнання псевдореспублік це теж вже підстава включати режим санкцій. Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля - це загроза. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку, які саме жорсткі санкції їх чекають, це вже буде спосіб стримування. І ми були б раді, якби наші партнери опублікували цей перелік, хоча б його частину", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

Зазначимо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що ЄС вже зараз має почати введення санкцій щодо Росії у зв'язку з ескалацією навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Санкції Олексій Резніков
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць