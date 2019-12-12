Во время реконструкции причала в Черноморске украли 40 миллионов гривен

Сотрудники Служба безопасности Украины разоблачили схему хищения государственных денег во время реконструкции причала в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, к схеме причастны чиновники Министерства инфраструктуры и предприятий из сферы его управления.

Установлено, что чиновники министерства в 2018 году способствовали заключению контракта с киевской фирмой на выполнение ремонта на 88 миллионов гривен.

"Тогда же половину этой суммы подрядчик перевел нескольким фиктивным иностранным структурам за приобретение строительных материалов. В конце концов ремонтные работы так и не были начаты, а средства, перечисленные за границу, осели на оффшорных счетах участников сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причастность чиновников к схеме установили во время обысков, когда нашли документы об этих сделках. Обыски проводили в помещениях Министерства инфраструктуры, ГП "Администрация морских портов Украины" и в его подразделениях в Одессе и Черноморском морском порту.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда соцстрахования. В результате махинаций со стороны руководителя одной из медико-социальных экспертных комиссий и его подчиненных Фонду соцстрахования нанесен ущерб в размере более миллиона гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря СБУ провела обыски в "Энергоатоме". Должностных лиц госпредприятия подозревают в заключении контрактов по завышенным ценам на 40 млн гривен.