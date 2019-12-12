СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда соцстраха

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Глава МСЭК во Львовской области подделывал документы о профзаболеваниях

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила во Львовской области масштабные махинации с выплатами из Фонда социального страхования через профессиональные заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в результате махинаций со стороны руководителя одной из медико-социальных экспертных комиссий и его подчиненных Фонду соцстрахования нанесен ущерб в размере более миллиона гривен.

"Председатель одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по приобретению профзаболеваний. Сфальсифицированные медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат", - сообщили в СБУ.

Руководителю МСЭК сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Четверо других фигурантов подозреваются по статьями 366 и 358 УК Украины. Обвинительные акты направлены в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшим членам совета правления государственной компании "Черноморское морское пароходство" сообщили о подозрении в хищении нескольких десятков миллионов долларов. Чиновники заключили ряд фиктивных договоров с вьетнамской компанией и вывели средства в офшоры.

Также сообщалось, что 11 декабря СБУ провела обыски в "Энергоатоме". Должностных лиц госпредприятия подозревают в заключении контрактов по завышенным ценам на 40 млн гривен.