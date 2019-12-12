Під час реконструкції причалу в Чорноморську вкрали 40 мільйонів гривень

Співробітники служби безпеки України викрили схему розкрадання державних коштів під час реконструкції причалу в місті Чорноморськ Одеської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, до схеми причетні чиновники Міністерства інфраструктури та підприємств сфери його управління.

Встановлено, що чиновники міністерства в 2018 році сприяли укладенню контракту з київською фірмою на виконання ремонту на 88 мільйонів гривень.

"Тоді ж половину цієї суми підрядник перевів кільком фіктивним іноземним структурам за придбання будівельних матеріалів. Зрештою ремонтні роботи так і не були розпочаті, а кошти, перераховані за кордон, осіли на офшорних рахунках учасників угоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причетність чиновників до схеми встановили під час обшуків, коли знайшли документи про ці угоди. Обшуки проводили у приміщеннях Міністерства інфраструктури, ДП "Адміністрація морських портів України" і в його підрозділах в Одесі та Чорноморському морському порту.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соцстрахування. В результаті махінацій з боку керівника однієї з медико-соціальних експертних комісій і його підлеглих Фонду соцстрахування завдано збитків у розмірі більше мільйона гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня СБУ провела обшуки в "Енергоатомі". Посадових осіб держпідприємства підозрюють в укладанні контрактів за завищеними цінами на 40 млн гривень.