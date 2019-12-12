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В "Энергоатоме" провели обыски

Новости » Общество     12.12.2019 - 11:13
В "Энергоатоме" провели обыски
Иллюстративное фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Должностные лица заключили договора на покупку оборудования для АЭС на 40 млн гривен

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) 11 декабря провели обыски в государственном предприятии "Энергоатом" в связи с расследованием закупки оборудования для атомных электростанций по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Сообщается, что обыски были проведены по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговора купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров", - сообщили в ГПУ.

Напомним, в конце ноября правительство приняло решение об увольнении Юрия Недашковского с должности руководителя "Энергоатом". Увольнение Недашковского инициировал министр энергетики Алексей Оржель.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства бывшего народного депутата Максима Микитася в пригороде Киева. Экс-нардепа подозревают в действиях, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере свыше 200 млн грн.

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