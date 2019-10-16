Во время протестов в Каталонии пострадало более 70 человек

Фото: Протесты в Каталонии (https://twitter.com/rterrasa)

В столкновениях с полицией пострадали не менее 74 человек, 25 - арестованы

Во второй день протестов против приговоров лидерам Каталонии в ходе столкновений митингующих с полицией не менее 74 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает El Pais.

Наиболее жестокими противостояния были в Барселоне, где на демонстрацию вышло более 40 тысяч человек. Часть протестующих проявляла агрессию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, бросая в них бутылки, петарды и металлические ограждения. В ответ полицейские применили дубинки и спецсредства.

Кроме того, участники протестов пытались соорудить в центре города баррикады, поджигали мусорные баки и били витрины магазинов.

Также протестующие вышли на улицы Жироны, Таррагоны, Льейды и Сабаделя.

На улицы Жироны вышли около 9 тысяч человек и протесты проходили в мирном ключе, однако некоторые митингующие бросали различные предметы в полицейские кордоны.

В Таррагоне, по данным газеты, около 500 протестующих забросали административное здание шариками с краской и другими предметами. Полицейские открыли по ним огонь пластиковыми пулями.

По всей Каталонии за участие в беспорядках были арестованы 25 человек - 3 в Барселоне, 13- в Таррагоне, 8 - в Льейде и 1 - в Сабаделе.

Напомним, в центре Барселоны участники акций протеста поджигают мусорные баки и бросают в полицейских яйца и петарды.

Также в Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.