В Барселоне демонстранты поджигают мусор и бросают яйца в полицейских

Иллюстративное фото (twitter.com/zuleimasoleil)

Демонстрация в центре Барселоны против приговоров лидерам каталонских сепаратистов переросла в массовые беспорядки

В центре Барселоны участники акций протеста против приговоров лидерам каталонских сепаратистов поджигают мусорные баки и бросают в полицейских яйца и петарды. Об этом сообщает El Pais

"Группа провокаторов с закрытыми лицами, которые инициируют насильственные действия, замечена полицией в районе скопления людей в районе Ашямпля. Полиция призвала не приближаться к району улиц Майорка, Валенсия и улицы Пау Кларис", - сообщили в полиции Каталонии в Twitter.

Как сообщает СМИ, протестующие разошлись, в центре Барселоны остаются люди, которые намеренно стремятся к столкновениям с полицией. Насильственные действия также происходят в районе Пассейч де Грасиа.

Lo que estamos viendo en Cataluña es inadmisible. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Basta ya! pic.twitter.com/ynOrmJExmK — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 15, 2019

В Ашямпле, на Пасейч де Грасиа, горят десятки мусорных контейнеров. Были подожжены также несколько мотоциклов.

В Таррагоне полиция применила силу к манифестантам и отогнала их от здания полномочного представительства.

В Ллейде говорят, что ситуация вышла из-под контроля. Полиция преследует манифестантов по улицам города. В результате событий десятки людей пострадали.

Aquí casi matan a un policía pero según el @PSOE y @sanchezcastejon en #Cataluna no pasa nada. pic.twitter.com/ohtNR623kB — Despierta España (@ESPDespierta) October 15, 2019

Un martes como cualquier otro en el centro de Barcelona.



Muy normal todo.



"A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d’apretar."#155YaCataluña #torradimissio #Catalunya #Catalonia #155YA https://t.co/2ME7mwHVTb — Pedro Santiago (@PedroSantiagoSo) October 15, 2019

Напомним, в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.