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Під час протестів в Каталонії постраждало понад 70 людей

Новини » В світі    16.10.2019 - 05:33
Під час протестів в Каталонії постраждало понад 70 людей
Фото: Протести в Каталонії (https://twitter.com/rterrasa)

У сутичках з поліцією постраждали не менше 74 осіб, а 25 - арештовані

У другий день протестів проти вироків лідерам Каталонії під час сутичок демонстрантів з поліцією не менше 74 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє El Pais.

Найжорсткішими протистояння були в Барселоні, де на демонстрацію вийшло понад 40 тисяч людей. Частина протестуючих проявляла агресію щодо співробітників правоохоронних органів, кидаючи в них пляшки, петарди та металеві огорожі. У відповідь поліцейські застосували палиці і спецзасоби.

Крім того, учасники протестів намагалися спорудити в центрі міста барикади, підпалювали сміттєві баки і били вітрини магазинів.

Також протестувальники вийшли на вулиці Жирони, Таррагони, Льейди і Сабаделя.

На вулиці Жирони вийшли близько 9 тисяч людей і протести проходили переважно мирно, однак деякі мітингувальники кидали різні предмети в поліцейські кордони.

В Таррагоні, за даними газети, близько 500 протестувальників закидали адміністративну будівлю кульками з фарбою та іншими предметами. Поліцейські обстріляли їх пластиковими кулями.

По всій Каталонії за участь у заворушеннях було заарештовано 25 осіб: 3 - в Барселоні, 13 - в Таррагоні, 8 - в Льейді і 1 - в Сабаделі.

Нагадаємо, в центрі Барселони учасники акцій протесту підпалюють сміттєві баки і кидають у поліцейських яйця і петарди.

Також у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.

У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.

В аеропорту Барселони відбулися зіткнення, кількість постраждалих збільшилася В Іспанії оголосили вирок лідерам каталонських сепаратистів
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