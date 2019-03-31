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Во время протеста на границе сектора Газа с Израилем погибли люди

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 12:03
Во время протеста на границе сектора Газа с Израилем погибли люди
Фото: армия Израиля (facebook.com idfonline)

В результате обстрела погибли 4 палестинца

В результате огня израильских танков во время протеста на границе сектора Газа с Израилем погибли по меньшей мере 4 палестинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, во время протеста было выпущено 5 ракет с территории сектора Газа по Израилю, в ответ на что израильские танки открыли огонь по военным постам ХАМАС.

По данным Министерства охраны здоровья сектора Газа, в результате обстрела погибли по меньшей мере 4 человека. Еще 316 палестинцев получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа в субботу, 30 марта. Позже Армия обороны Израиля заявила об атаке по позициям ХАМАС в секторе Газа, их обстреляли из танков.

Ранее, Общество красного креста Палестины сообщило, что в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстранта, еще более 100 получили ранения.

В то же время в израильской армии сообщили, что на участках границы между сектором Газы и Израилем 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов, они поджигали шины и бросали камни и взрывчатые предметы в сторону израильских военных.

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