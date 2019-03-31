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Під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинули люди

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 12:03
Під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинули люди
Фото: армія Ізраїлю (facebook.com idfonline)

В результаті обстрілу загинули 4 палестинця

В результаті вогню ізраїльських танків під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинули щонайменше 4 палестинця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, під час протесту було випущено 5 ракет з території сектору Газа по Ізраїлю, у відповідь на що ізраїльські танки відкрили вогонь по військовим постам ХАМАС.

За даними Міністерства охорони здоров'я сектору Газа, в результаті обстрілу загинули щонайменше 4 людини. Ще 316 палестинців отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські військові зафіксували запуски п'яти ракет по території Ізраїлю з сектора Газа в суботу, 30 березня. Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку по позиціях ХАМАС у секторі Газа, їх обстріляли з танків.

Раніше, Товариство червоного хреста Палестини повідомило, що в результаті сутичок із ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази загинули 2 демонстранта, ще понад 100 отримали поранення.

Водночас в ізраїльській армії повідомили, що на ділянках кордону між сектором Гази та Ізраїлем 30 березня зібралося близько 40 тисяч демонстрантів, вони підпалювали шини і кидали каміння та вибухові предмети в бік ізраїльських військових.

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