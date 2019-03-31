Израиль ответил на ракетную атаку из сектора Газа танковым обстрелом

Фото: армия Израиля (facebook.com idfonline)

Армия обороны Израиля зафиксировала пять пусков ракет из сектора Газа

Израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа в субботу, 30 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля в Twitter.

О разрушениях или пострадавших израильская сторона не сообщила.

"Пять ракетных пусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

Позже Армия обороны Израиля заявила об ответной атаке по позициям ХАМАС в секторе Газа, их обстреляли из танков.

"Танки Армии обороны Израиля только что атаковали ряд позиций террористической организации ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильской территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Общество Красного Креста Палестины сообщило, что в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстрантов, еще более 100 получили ранения.

В то же время в израильской армии сообщили, что на участках границы между сектором Газа и Израилем 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов, они поджигали шины и бросали камни и взрывчатые предметы в сторону израильских военных.