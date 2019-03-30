На границе сектора Газа и Израиля погибли 2 палестинцев

Фото: протесты на границе сектора Газа (twitter.com/MuhammadSmiry)

В результате столкновений погибли 2 палестинцев, более 100 получили ранения

Общество Красного Креста Палестины сообщило, что в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстрантов, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В израильской армии сообщили, что на участках границы между сектором Газа и Израилем 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов. Они поджигали шины и бросали камни и взрывчатые предметы в сторону израильских военных. Армия Израиля предупредила протестующих, что им запрещено приближаться к забору ближе, чем на 300 метров.

Акция палестинцев приурочена на годовщину "Великого марша возвращения", который был организован движением "ХАМАС" 20 марта 2018 года, цель которого была заставить власть Израиля разрешить палестинцам вернуться на территории, с которых их переселили. Акции проходили каждую субботу, за это время, по данным министерства здравоохранения Палестины, погибло 268 протестующих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху заявил о готовности провести масштабную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля заявил, что все должны знать, что если будет нужна широкомасштабная кампания, мы начнем ее самым решительным и безопасным образом, после того, как исчерпаем все другие возможности.