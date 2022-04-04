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Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера, - глава Луганской ОВА

Фото: оккупанты обстреляли Новодружеск (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 3 апреля, российские оккупанты провели минометный обстрел Новодружеска, в результате чего погибли два волонтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, также пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

За сутки в Луганской и Донецкой области отбиты 7 атак врага, уничтожены 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника.

Подразделения ПВО сбили 2 самолета, 1 беспилотник, а также побили российский самолет.

Всего в течение текущей недели военнослужащие Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку: уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотников, 4 самолета и 1 крылатую ракету противника.

Напомним, в Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, есть жертвы.

В Луганской области осколком снаряда ранило электрика, медики пытаются спасти ему ногу.

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