В Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, есть жертвы

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы области .

Гайдай сообщил, что за отчетные сутки под обстрелами россиян погиб житель Рубежного. Еще три человека получили ранения. Это жители Лисичанска и Новодружеска.

"Из-под завалов разрушенного жилья спасены четыре человека. Россияне повредили обстрелами еще 13 объектов. На девяти из них произошло распространение пламени. Разрушения получили три многоэтажки и шесть частных домов", – заявил глава ОВА.

Кроме того, в больницу Рубежного попал вражеский снаряд. В данный момент уточняют информацию о жертвах.