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В Луганской области осколком снаряда ранило электрика, медики пытаются спасти ему ногу

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Луганск, Воскресенье 03 апреля 2022 18:43
В Луганской области осколком снаряда ранило электрика, медики пытаются спасти ему ногу Фото: в Луганской области при обстреле ранение получил электрик (t.me/lluhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивановке (Луганская область) осколком вражеского снаряда ранило электрика компании "ЛЕО". Медики лисичанской больницы пытаются спасти парню ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня 30-летний сотрудник компании "ЛЕО" в Ивановке получил ранение в ногу осколком российского снаряда", - написал в Telegram Гайдай.

По его словам, военные врачи оказали раненому первую медицинскую помощь и отвезли в больницу в Лисичанске. У парня сквозное ранение. По прогнозам медиков, ногу должны сохранить.

Глав ОВА отметил, что на фронте рискую жизнью военные, а в тылу - коммунальщики, медики, полицейские, спасатели, которые под обстрелами оказывают мирному населению помощь.

Напомним, вечером 2 апреля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Тошковцам. В результате обстрелов повреждены 16 жилых домов, системы газо-, водо- и электроснабжения.

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