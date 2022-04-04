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Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули два волонтери, - глава Луганської ОВА

Фото: окупанти обстріляли Новодружеськ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 3 квітня, російські окупанти провели мінометний обстріл Новодружеська, в результаті чого загинули два волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Волонтери займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через російське вторгнення за минулу добу в Луганській області сталося загоряння двох багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, також полум'ям було охоплено кілька приватних будинків у Новодружеську.

За добу в Луганській та Донецькій області відбито 7 атак ворога, знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника.

Підрозділи ППО збили 2 літаки, 1 безпілотник, а також побили російський літак.

Всього протягом поточного тижня військовослужбовці Об'єднаних сил відбили 51 ворожу атаку: знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотників, 4 літаки та 1 крилату ракету противника.

Нагадаємо, в Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, є жертви.

В Луганській області осколком снаряда поранило електрика, медики намагаються врятувати йому ногу.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ