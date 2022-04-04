Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули два волонтери, - глава Луганської ОВА

"Волонтери займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через російське вторгнення за минулу добу в Луганській області сталося загоряння двох багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, також полум'ям було охоплено кілька приватних будинків у Новодружеську.

За добу в Луганській та Донецькій області відбито 7 атак ворога, знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника.

Підрозділи ППО збили 2 літаки, 1 безпілотник, а також побили російський літак.

Всього протягом поточного тижня військовослужбовці Об'єднаних сил відбили 51 ворожу атаку: знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотників, 4 літаки та 1 крилату ракету противника.