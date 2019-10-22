В Зимбабве более полусотни слонов погибли от голода

Иллюстративное фото (twitter.com/livetvmn)

Слоны из-за голода убили 22 местных жителя во время охоты

По меньшей мере 55 слонов погибли от голода за последние два месяца из-за засухи в национальном парке Гванге (Зимбабве). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что некоторых из погибших слонов обнаружили в 50 метрах от водопоев. Это позволяет предположить, что животные шли в поисках воды, однако умерли непосредственно перед тем, как добраться до источников.

Проблема заключается также не только в засухе, но и в большом количестве слонов. Из-за переполненности парка животные стали выходить за пределы заповедника в поисках пищи. Впоследствие из-за голода в этом года слоны убили 22 жителей местных сел, охотясь на еду.

Кроме животных засуха угрожает также населению Зимбабве. На сегодня треть жителей нуждается и в продовольственной помощи из-за длительного экономического кризиса.

Напомним, недавно на мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот. Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но его выбросило на берег.

Кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море. Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание.