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Під час лісової пожежі в Австралії могли загинути сотні коал

Новини » В світі     31.10.2019 - 06:59
Під час лісової пожежі в Австралії могли загинути сотні коал
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Популяція коал в Австралії зменшується вже декілька десятиліть

В результаті лісової пожежі на півночі австралійського штату Новий Південний Уельс могли загинути сотні коал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежа охопила приблизно 20 гектарів лісу, який був одним з основних місць проживання коал в штаті. Експерти називають загибель коал національною трагедією.

Ліс розташований приблизно в 400 кілометрах на північ від Сіднея, неподалік від Порт-Маккуорі.

Активістка організації, яка займається порятунком коал, Чейн Фланаган каже, що лісова пожежа була настільки потужною, що, швидше за все, загинули сотні коал.

За її словами, рятувальники очікують гіршого результату, але не можуть вирушити в цю місцевість, оскільки ліс все ще горить.

Коали часто стають жертвами лісових пожеж. У таких випадках вони зазвичай добираються до верхівки дерева, згортаються в клубок і чекають, коли мине небезпека.

"Якщо полум'я поширюється швидко і лише трохи підпалює їхнє хутро, то з ними все добре, а хутро виростає знову", - каже представниця лікарні для коал в Порт-Маккуорі.

Але якщо вогонь охоплює всі дерево, то коали гинуть.

Відзначається. що популяція коал в Австралії зменшується вже кілька десятиліть.

Диких коал залишилося лише близько 43 тисяч. За словами експертів, це пояснюється деградацією середовища проживання цих тварин, епідеміями, нападами з боку собак, а також кліматичними змінами.

Коали входять в список тварин, що перебувають під загрозою, складений міністерством захисту навколишнього середовища Австралії.

Нагадаємо, через посуху в національному парку Гванге в Зімбабве від голоду загинули не менше 55 слонів.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно на мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот. Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

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