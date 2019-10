В Англии на берег выбросило гигантского кашалота

Иллюстративное фото (twitter.com/owenhumphreys1)

По мнению специалистов прогноз молодого самца был "очень неутешительным", даже если его снять с мели

На мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталjcm бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но его выбросило на берег.

Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз молодого самца был "очень неутешительным", даже если его снять с мели.

"Ведь вмешательство в эту ситуацию могло "привести к еще болеедлительной і страшной смерти животного", - сказали в организации.

Кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море.

"Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание", - отметили в BDMLR.

Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота через риск заражения.

Its looking like sad news for a Sperm whale way way off course thought to be around 40ft long just 150m off the Northumberland coast at Newbiggen-by-the -sea, it is still alive but not looking great on its side alot @ChronicleLive @BDMLR @PA pic.twitter.com/qR3eS3zLsE — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019

So sad to see such and amazing mammal perish off our Northumberland coast a long long way from where it should be,the sperm whale beached on near Newbiggin-by-the-Sea in Northumberland @BDMLR @ThePhotoHour @StormHour @ChronicleLive @PA pic.twitter.com/LiKNTe5RTW — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019

