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Время для финального удара. Подоляк назвал необходимое Украине оружие, чтобы завершить войну

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина нуждается в большем количестве вооружения для завершения войны. Настало время для финального удара по оккупантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Для того, чтобы завершить войну и выгнать Россию с территории Украины, как объясняет Подоляк, необходимы:

  • MLRS, чтобы разрушать тыловую логистику врага;
  • танки и БТРы для освобождения территорий;
  • ПВО/ПРО для защиты нашей критической инфраструктуры;
  • беспилотники для продолжения нанесения точечных ударов по оккупантам.

"Время нанести финальный удар по Империи Зла", - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на передовой напряженная, но наши воины ее полностью контролируют.

Между тем соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США планируют провести секретные брифинги касаемо Украины в течение следующих двух недель.

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Ирина ПодолякУкраинаРоссийская Федерация