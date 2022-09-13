В комитетах Палаты представителей США проведут секретные брифинги по ситуации в Украине, - CNN
Соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США будут проводить секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что комитет Палаты представителей по делам Вооруженных сил проведет брифинг в четверг, комитет Палаты представителей по иностранным делам - на следующей неделе.
Брифинги проведут в связи с недавними успехами украинских военных по освобождению территорий от российских оккупантов.
Законодатели также настаивают на том, чтобы включить дополнительную помощь Украине в будущий законопроект о краткосрочном государственном финансировании. Текущее финансирование заканчивается 30 сентября.
Напомним, США могут объявить о новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов уже на этой неделе.
Кроме того, Штаты вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО и целесообразность предоставления истребителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.