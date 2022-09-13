Залужный о ситуации на фронте: напряженная, но контролируемая

Ситуация на передовой напряженная, но украинские военные ее полностью контролируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

Так, главнокомандующий ВСУ сегодня провел два телефонных разговора - с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, а также главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он поблагодарил за поддержку Штатов в борьбе украинского народа за независимость. Залужный также проинформировал собеседников относительно оперативной обстановки и отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая.

Генерал Каволи и генерал Милли предоставили высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи нашему государству.