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Час для фінального удару. Подоляк назвав необхідну Україні зброю, аби завершити війну

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує більше озброєння для завершення війни. Настав час для фінального удару по окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Для того, щоб завершити війну та вигнати Росію з території України, як пояснює Подоляк, необхідні:

  • MLRS, щоб руйнувати тилову логістику ворога;
  • танки та БТРи для звільнення територій;
  • ППО/ПРО для захисту нашої критичної інфраструктури;
  • безпілотники для продовження завдання точкових ударів по окупантах.

"Час завдати фінального удару по Імперії Зла", - додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ситуація на передовій напружена, але наші воїни її повністю контролюють.

Тим часом відповідні комітети Палати представників Конгресу США планують провести секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів.

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Ірина ПодолякУкраїнаРосійська Федерація