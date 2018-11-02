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Во время этапирования политзаключенного Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 19:31
Фото: Павел Гриб (facebook)
Фото: Павел Гриб (facebook)

По словам отца политзаключенного, лекарства должен был передать конвой во время конвоирования

Во время этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали. Об этом сообщил отец Павла - Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Игорь Гриб отметил, что во время предыдущего этапирования его сына из Ростова в Краснодар все лекарства, которые передавали, чтобы он принимал, исчезли.

"Теперь нам придется снова покупать эти лекарства и опять просить передать их. Делается все, чтобы осложнить пребывание Павла за решеткой", - подчеркнул он.

По его словам, лекарства должен был передать конвой во время конвоирования.

Напомним, 15 ноября в России суд повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного Павла Гриба.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уполномоченный по правам человека России в Ростовской области Анатолий Харьковский заявил об отсутствии нарушений при содержании в СИЗО-4 Ростова-на-Дону украинца Павла Гриба. По его словам, Гриб прибыл из Краснодара, и по прибытию был осмотрен медицинскими работниками.

Отметим, ранее адвокат Гриба Марина Дубровина заявила, что ее подзащитный не получает лечение в тюрьме Российской Федерации.

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