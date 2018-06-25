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Політв'язень Гриб не отримує лікування в тюрмі РФ, - адвокат

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 13:24
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Протягом 2018 року Гриб не отримував ніяких медикаментів

Український політв'язень Павло Гриб не отримує лікування в тюрмі Російської Федерації. Про це заявила його адвокат Марина Дубровіна, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами адвоката, Гриб має рідкісну хворобу і не отримує належного лікування. 

"Після того, як його помістили в слідчий ізолятор (у 2017 році, - ред.), у нього було, за російськими мірками, глибоке обстеження, хоча фахівців таких у Краснодарському краї немає - через те, що у Павла дуже рідкісне захворювання. Тому те лікування, яке було йому призначене, є дуже умовним, оскільки він фактично жодних медикаментів не отримував", - повідомила вона.

Адвокат також зазначили, что українські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але востаннє він їх уживав минулого року.

"Протягом 2018 року він ніяких медикаментів не отримував. Зробили ще одне обстеження перед тим, як відправляти його до Ростова, і от саме це обстеження показало динаміку негативну в його стані здоров’я. Коли він приїхав до Ростова, йому вже ніхто нічого не проводив", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан здоров'я Гриба погіршується.

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Теги публікації: Російська Федерація, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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