У Росії заявляють про відсутність порушень при утриманні українця Гриба

У РФ спростовують інформацію українського омбудсмена про побиття і погане самопочуття Гриба

Уповноважений з прав людини Росії в Ростовській області Анатолій Харківський заявив про відсутність порушень при утриманні в СІЗО-4 Ростова-на-Дону українця Павла Гриба. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Гриб прибув з Краснодара, і по прибутті був оглянутий медичними працівниками. Харківський підкреслив, що медичне обслуговування Гриб отримує в повному обсязі, а також, що жодних претензій до адміністрації СІЗО-4 на умови утримання і медичне обслуговування у нього немає.

Нагадаємо, раніше адвокат Гриба заявила, що Павло не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації. Адвокат зазначила, що українські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але в останній раз він їх вживав у минулому році.

У четвер уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова направила в апарат російського омбудсмена Тетяни Москалькової листа у зв'язку з порушенням прав заарештованих українських громадян Павла Гриба і Станіслава Клыха. Денисова повідомила, що під час етапування до пенітенціарної установи міста Ростов-на-Дону Гриб був жорстоко побитий іншими ув'язненими. Крім того, у Павла відібрали всі речі та продукти харчування, які напередодні були передані представниками генконсульства України. Також стало відомо, що 20-річний український політв'язень страждає сильним головним болем і слабкістю, йому не надають необхідні ліки.

Додамо, що в Росії спростовують дані українського омбудсмена.