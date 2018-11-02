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Суд в РФ повторно розгляне справу українського політв'язня Гриба 15 листопада

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 11:54
Фото: Павло Гриб (facebook)
Фото: Павло Гриб (facebook)

Суд РФ повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку ще 23 липня

Північно-Кавказький окружний військовий суд (Російська Федерація) 15 листопада 2018 року повторно приступить до розгляду справи українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, за словами офіційного представника військового суду Олени Катькало, суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку ще 23 липня.

"Органами попереднього слідства помилково інкримінована редакція кримінального закону, яка не діяла на момент здійснення пред'явлення підсудному діяння", - заявила вона, зазначивши, що повторний розгляд справи призначено на 15 листопада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Гриба в жовтні етапували з Ростова-на-Дону в Краснодар. Гриба перевели в СІЗО Краснодара для проведення повторних слідчих дій.

Зазначимо, раніше адвокат Гриба Марина Дубровіна заявляла, що її підзахисний не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації. Адвокат також відзначала, що українські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але в останній раз він їх приймав у минулому році.

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