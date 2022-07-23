Плевок Путина в лицо ООН и Турции: МИД об утреннем ракетном ударе по Одессе

России понадобилось меньше суток, чтобы нарушить договоренности соглашения по "зерновому коридору". Утренний удар по порту Одессы был плевком главы Кремля Владимира Путина в лицо ООН и Турции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - пишет Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, утренние удары по порту Одессы были плевком Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили усилия для достижения соглашения по "зерновым коридорах".

"Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по восстановлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем с трех портов: Одессы, Черноморска и Южного", - добавляет Николенко.

Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией ее обязательств. В случае невыполнения договоренностей, Москва будет нести ответственность за усиление глобального продовольственного кризиса.