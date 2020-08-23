Во время акции в Минске задержаний не было, - МВД Беларуси

Фото: протесты в Минске (belsat.eu)

Силовики также говорят об отсутствии чрезвычайных происшествий

Акция протеста "Марш новой Беларуси" в Минске прошла без задержаний. Чрезвычайных происшествий во время массового мероприятия в белорусской столице не зафиксировано.

Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси в комментарии российскому агентству ТАСС.

Силовики отметили, что информацию об общей ситуации по стране опубликуют завтра, 24 августа.

"По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий", - отметили в МВД.

Напомним, сегодня в Минске состоялся "Марш новой Беларуси". В то же время массовые акции протеста прошли и в других белорусских городах, в том числе в Гродно и Витебске. По оценкам белорусских СМИ, в белорусской столице сегодня протестовали более 200 тысяч человек. Демонстранты прошли маршем от площади Независимости к администрации президента.

Как писало РБК-Украина, действующий президент Александр Лукашенко прилетел в свою администрацию на вертолете и с оружием в руках; во время акции протеста Лукашенко совершал облет Минска.

После этого, Лукашенко вышел за ограждение силовиков и пообещал разобраться с протестующими.