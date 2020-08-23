Лукашенко о протестующих: мы с ними разберемся

Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)

Александр Лукашенко поблагодарил силовиков за озрану его резиденции во время акции протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших его резиденцию - дворец Независимости во время акций протеста. Он пообещал им разобраться с протестующими.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит масштабный митинг против действующего президента Александра Лукашенко.

Кроме того, в Минске пользователи сообщают о перебоях в работе интернета; операторы сообщают, что это был приказ от правительства.