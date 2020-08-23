Під час акції у Мінську затримань не було, - МВС Білорусі

Фото: протести у Мінську (belsat.eu)

Силовики також говорять про відсутність надзвичайних подій

Акція протесту "Марш нової Білорусі" у Мінську пройшла без затримань. Надзвичайних подій під час масового заходу в білоруській столиці не було зафіксовано.

Про це заявила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі в коментарі російському агентству ТАСС.

Силовики зазначили, що інформацію про загальну ситуацію по країні опублікують завтра, 24 серпня.

"По Мінську затримань не було, не допущено надзвичайних подій", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбувся "Марш нової Білорусі". Водночас масові акції протесту пройшли й в інших білоруських містах, зокрема у Гродно та Вітебську. За оцінками білоруських ЗМІ, у білоруській столиці сьогодні протестували понад 200 тисяч осіб. Демонстранти пройшли маршем від площі Незалежності до адміністрації президента.

Як писало РБК-Україна, діючий президент Олександр Лукашенко прилетів у свою адміністрацію на вертольоті та зі зброєю у руках; під час акції протесту Лукашенко здійснював обліт Мінська.

Після цього, Лукашенко вийшов за огородження силовиків та пообіцяв розібратися з протестувальниками.