В военной форме и с автоматом: Лукашенко прибыл в администрацию

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Возле администрации Лукашенко протестуют тысячи белорусов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прибыл во Дворец Независимости в Минске, который является его администрацией. Сейчас возле администрации находится колонна протестующих, вышедших сегодня на "Марш новой Беларуси".

Видео с прибытием Лукашенко в администрацию опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

На опубликованном видео видно, как Лукашенко выходит из вертолета, который сел на территории Дворца Независимости. На видео можно увидеть, что Лукашенко одет в военную форму и держит в руках автомат, но без магазина.

Также, этот Telegram канал опубликовал видео, где Лукашенко вместе с охраной идет по территории администрации.

Отметим, сегодня в Беларуси возобновились массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сотни тысяч протестующих сначала собрались на площади Независимости, а затем колонной отправились к администрации Лукашенко. Силовики перекрыли дорогу, ведущую ко Дворцу Независимости.

Напомним, сегодня Минобороны Беларуси пригрозило протестующим применением силы со стороны армии, если они будут нарушать общественный порядок вблизи военных монументов.