Временный порядок растаможки "евроблях" вступил в силу

Оформить "евробляхи" по временному порядку можно будет в течение 180 дней
Кабинет министров обнародовал Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на официальном сайте правительства.
Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденный постановлением, утрачивает силу через 180 дней со дня вступления в силу закона от 8 ноября 2018 года № 2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины"
Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.
По данным Минфина, на начало ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.