ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Временный порядок растаможки "евроблях" вступил в силу

Новости » Экономика    19.12.2018 - 15:55
Временный порядок растаможки "евроблях" вступил в силу
Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оформить "евробляхи" по временному порядку можно будет в течение 180 дней

Кабинет министров обнародовал Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

  • применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
  • минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
  • регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденный постановлением, утрачивает силу через 180 дней со дня вступления в силу закона от 8 ноября 2018 года № 2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины"

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, на начало ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.

В Украине растаможено более 3,5 тыс. "евроблях", - комитет ВР Минфин назвал количество "евроблях" в Украине
Новости Украины евробляхаевробляхирастаможка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь