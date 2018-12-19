Временный порядок растаможки "евроблях" вступил в силу

Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оформить "евробляхи" по временному порядку можно будет в течение 180 дней

Кабинет министров обнародовал Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;

определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденный постановлением, утрачивает силу через 180 дней со дня вступления в силу закона от 8 ноября 2018 года № 2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины"

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, на начало ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.