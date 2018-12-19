Тимчасовий порядок розмитнення "євроблях" набрав чинності

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оформити "євробляхи" за тимчасовим порядком можна буде протягом 180 днів

Кабінет міністрів оприлюднив Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійснені митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на офіційному сайті уряду.

Згідно з постановою від 12 грудня 2018 року № 1077, оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:

застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;

визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям;

мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;

регламентації дій митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.

Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений постановою, втрачає чинність через 180 днів з дня набрання чинності законом від 8 листопада 2018 року № 2612-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.