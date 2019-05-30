Временный канцлер Австрии назначила вице-канцлера и главу МИД

Фото: Бригитте Бирляйн (vfgh.gv.at)

Также Бригитте Бирляйн заявила, что покидает пост главы Конституционного суда

Канцлер переходного правительства Австрии Бригитте Бирляйн назвала имена вице-канцлера и главы МИД страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Standard.

Бирляйн выступила с заявлением перед журналистами после объявления президента Александра ван дер Беллена о том, что именно она будет возглавлять правительство до досрочных выборов в сентябре 2019 года.

"Глубокоуважаемый мною коллега, господин университетский профессор, доктор Клеменс Яблонер готов исполнять функции вице-канцлера и министра юстиции. Также я могу вам сообщить, что господин посол доктор Александер Шаленберг будет главой МИД и министром по делам Европы", - заявила Бирляйн.

Также она добавила, что покидает пост главы Конституционного суда, и его временно займет ее заместитель, вице-председатель суда Кристоф Грабенвартер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 мая президент Австрии назначил канцлера переходного правительства страны. Нею стала глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

Ранее Нижняя палата парламента Австрии на экстренном заседании парламента вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынудило канцлера Курца покинуть свой пост.