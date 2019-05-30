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Тимчасовий канцлер Австрії призначила віце-канцлера і главу МЗС

Новини » Політика    30.05.2019 - 17:29
Тимчасовий канцлер Австрії призначила віце-канцлера і главу МЗС
Фото: Брігітте Бирляйн (vfgh.gv.at)

Також Брігітте Бирляйн заявила, що залишає посаду голови Конституційного суду

Канцлер перехідного уряду Австрії Брігітте Бирляйн назвала імена віце-канцлера і глави МЗС країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Standard.

Бирляйн виступила із заявою перед журналістами після оголошення президента Олександра ван дер Беллена про те, що саме вона буде очолювати уряд до дострокових виборів у вересні 2019 року.

"Вельмишановний мною колега, пан університетський професор, доктор Клеменс Яблонер готовий виконувати функції віце-канцлера та міністра юстиції. Також я можу вам повідомити, що пан посол доктор Александер Шаленберг буде главою МЗС і міністром у справах Європи", - заявила Бирляйн.

Також вона додала, що залишає посаду голови Конституційного суду, і його тимчасово займе її заступник, віце-голова суду Крістоф Грабенвартер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 травня президент Австрії призначив канцлера перехідного уряду країни. Нею стала голова Конституційного суду Брігітте Бирляйн.

Раніше Нижня палата парламенту Австрії на екстреному засіданні парламенту винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курця. Це змусило канцлера Курця покинути свій пост.

Президент Австрії призначив тимчасового канцлера Президент Австрії призначив главу перехідного уряду
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