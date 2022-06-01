ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На временно оккупированных территориях большая проблема с дефицитом лекарств, - Ляшко

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 02:13
На временно оккупированных территориях большая проблема с дефицитом лекарств, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Ни одного гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было", - заявил Ляшко.

По его словам, были разговоры с главными местными врачами, в ходе которых выяснилось, что в медучреждениях нехватка даже физрастворов. Пока еще есть только препараты, которые завезли ранее с большим запасом. Речь идет о лекарствах для онкобольных и диализных больных.

Он добавил, что рисковать людьми для доставки лекарств Минздрав не может. Кроме того, волонтеры также не соглашаются помогать, поскольку были случаи, когда, например, в Херсонской области оккупанты обстреливали волонтеров. Были даже летальные исходы.

Ляшко также отметил, что для решения вопроса с лекарствами Минздрав активно ведет переговоры с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

Министр здравоохранения рассказал о коллегиальной взаимопомощи между врачами на оккупированных территориях. По его словам, если есть возможность доставить лекарства в одно медучреждение, то через медиков они передаются для больных в другие учреждения.

Напомним, ВОЗ поддержала резолюцию, закладывающую механизм дальнейшей изоляции России.

Мы также писали о том, что Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней