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На тимчасово окупованих територіях велика проблема з дефіцитом ліків, - Ляшко

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Середа 01 червня 2022 02:13
На тимчасово окупованих територіях велика проблема з дефіцитом ліків, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На тимчасово окупованих територіях України спостерігаються великі проблеми з доступом до ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

"Жодного гуманітарного коридору з нашого боку, щоб ми могли завезти лікарські препарати до закладів охорони здоров'я, не було", - заявив Ляшко.

За його словами, були розмови з головними місцевими лікарями, в ході яких з'ясувалося, що в медустановах нестача навіть фізрозчинів. Поки ще є тільки препарати, які завезли раніше з великим запасом. Йдеться про ліки для онкохворих і діалізних хворих.

Він додав, що ризикувати людьми для доставки ліків МОЗ не може. Крім того, волонтери також не погоджуються допомагати, оскільки були випадки, коли, наприклад, в Херсонській області окупанти обстрілювали волонтерів. Були навіть летальні випадки.

Ляшко також зазначив, що для вирішення питання з ліками МОЗ активно веде переговори з Червоним Хрестом, "Лікарями без кордонів" і ВООЗ.

Міністр охорони здоров'я розповів про колегіальну взаємодопомогу між лікарями на окупованих територіях. За його словами, якщо є можливість доставити ліки в одну медустанову, то через медиків вони передаються для хворих в інші установи.

Нагадаємо, ВООЗ підтримала резолюцію, що закладає механізм подальшої ізоляції Росії.

Ми також писали про те, що МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко
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